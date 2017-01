Typisch Frau? Viola Davis: Das ist ihre größte Sorge vor der Oscar-Verleihung

Für ihre Nebenrolle im Drama "Fences" wurde Viola Davis (51, "How to Get Away with Murder" ) bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Nun könnte sogar ein Oscar winken. Die Nominierungen dafür werden zwar erst am 24. Januar bekanntgegeben, aber die 51-Jährige gilt schon jetzt als eine Favoritin für die begehrte Trophäe. Doch darüber macht sich die Schauspielerin noch keine Gedanken, geschweige denn um eine mögliche Dankesrede. Sie hat derzeit ein viel größeres Problem.