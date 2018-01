Rockefeller, Rothschild & Co. Lisa Fitz: Wirrer Song voller Verschwörungstheorien

Wirbel um Lisa Fitz: Auf YouTube hat die beliebte bayerische Kabarettistin ein Lied veröffentlicht, das voller Verschwörungstheorien steckt. In "Ich sehe was, was du nicht siehst" wird erklärt, weshalb angeblich die Rothschilds und andere schwerreiche Dynastien heimlich die Welt beherrschen.