"Two Broke Girls" oder "SATC"? Diese Wohnung passt zu Ihrem Budget

Denn oft ist die Wohnungssuche eine ziemlich frustrierende Sache, vor allem in den deutschen Großstädten. Luxusmakler Marcel Remus ("Mieten, kaufen, wohnen") bringt es auf den Punkt: "Wer eine schöne Wohnung in zentraler Lage mit guter Qualität in einer der angesagten deutschen Hauptstädte sucht, muss tief in die Tasche greifen und sich einer großen Konkurrenz an Mietinteressenten stellen!" Doch selbst in Hamburg, München und Co. kann man seine Traumwohnung finden. Es kommt nur auf die Vorbereitung an!