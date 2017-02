Twitter-Reaktionen Zwillings-Boom: "Was Beyoncé kann, kann George Clooney besser"

Die Freude an Fotomontagen

Vor allem das inzwischen berühmte Foto von Beyoncés Baby-News wurde vielfach mit George und Amal Clooney ergänzt. Auf einer der Fotomontagen sitzt auf Beyoncés Körper, nur in Unterwäsche gekleidet und den Babybauch haltend, der Kopf von George Clooney. Unter einem Schleier, versteht sich. Auf einem anderen Bild ist der Hollywood-Star neben der Sängerin abgebildet - in derselben Haltung kniend und mit einem Schild in der Hand, auf dem zu lesen ist: "We're having Twins".