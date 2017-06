Tweet des Tages Thomas Gottschalk: Kampf dem Souvenir aus Deutschland

TV-Shows, Radio-Sendungen... Nach einer arbeitsreichen Zeit in seiner Heimat Deutschland ist Entertainer Thomas Gottschalk (67, "Herbstblond" ) nun wieder zurück in seiner Wahlheimat Kalifornien. Dort widmet er sich offenbar auch gleich dem Fitnesstraining. Warum das nötig ist, erklärte er seinen Fans mit diesem Tweet. Das Foto dazu zeigt auch, wie sein Fitnessraum aussieht: An einer Wand hängt ein riesiges Poster mit einer "Wetten, dass..?"-Werbung aus dem Jahr 2004. Die Familien-Show moderierte Gottschalk mit einer kleinen Unterbrechung von 1987 bis 2011.