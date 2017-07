Tweet des Tages Schweighöfer mit Dreads und Tattoos

Der Schwiegermutter-Liebling hat seinen blonden Wuschelkopf durch lange Dreadlocks ersetzt und an seinen Armen sind plötzlich jede Menge Tattoos zu sehen. Doch hinter dem neuen Look, den Schweighöfer auf Instagram präsentierte, steckt nicht etwa eine komplette Typveränderung. Wie er in einem weiteren Post verriet, dreht er gerade einen neuen Film - na darauf sind wir mal gespannt.Wie Matthias Schweighöfer normalerweise aussieht, sehen Sie in der Amazon-Serie "You Are Wanted". Gleich hier anschauen!