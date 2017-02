Tweet des Tages Russell Brand mit seinem Porträt

Investor des TSV 1860 Ismaik kündigt sich auch gegen St. Pauli an

1860-Investor Hasan Ismaik scheint Gefallen an den Spielen des TSV 1860 gefunden zu haben. Der Jordanier weilte nicht nur in den letzten Partien auf der Tribüne, sondern will auch am Samstag gegen den FC St. Pauli wieder in der Arena sein.