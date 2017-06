Tweet des Tages Pink: Als Popstar ihren Kindern peinlich

"Mama, du bist so peinlich!" - vor diesem Satz sind auch Superstars nicht gefeit. Wie Sängerin Pink (37, "Just Like Fire" ) in einem lustigen Instagram-Post erzählt, hat sie nun ihre Tochter Willow Sage an ihrem Geburtstag in eine besonders blamable Situation gebracht. Denn wie ihr Foto beweist, stattete sie ihrer Tochter im Kindergarten mit einem ganz besonders extravaganten Styling einen Besuch ab. Buntes Augen-Make-up und goldene Blumen im Haar mögen für den Popstar nichts Besonderes sein, ihre Tochter hat aber wohl doch den normalen Mama-Look lieber...