Tweet des Tages Paris Hilton total verliebt im Paradies

Paris Hilton (36, "The Simple Life" ) schwebt auf Wolke sieben. Seit einigen Wochen ist sie mit dem Schauspieler Chris Zylka (31, "The Leftovers" ) liiert, momentan verbringen die beiden romantische Tage in Tulum, Mexiko. Via Instagram machte die Hotelerbin ihrem neuen Lover jetzt eine ganz besondere Liebeserklärung. Sie postete gleich vier Fotos, auf denen die beiden an einem Traumstrand unter Palmen sitzen, sich liebevoll in die Augen schauen und küssen. Obwohl diese Kulisse schon einem Märchen gleicht, scheint die Liebe zu ihrem Beau das noch zu übertreffen.