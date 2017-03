Tweet des Tages Nina Dobrev nimmt Abschied

Time to say goodbye! Am Freitagabend flimmerte die finale Episode der beliebten US-Vampirserie "The Vampire Diaries" über den Bildschirm. Klar, dass nach so vielen gemeinsamen Jahren vor der Kamera auch die Hauptdarsteller etwas wehmütig werden. Und so postete Nina Dobrev (28, xXx - Die Rückkehr des Xander Cage ) bei Instagram ein Selfie von sich und ihren Co-Stars Ian Sommerhalder (38) und Paul Wesley (34), um den beiden ein paar rührende Zeilen zu widmen. Die acht erfolgreichen Staffeln feierte das Trio standesgemäß bei einem Glas Champagner.