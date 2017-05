Tweet des Tages Nina Dobrev fliegt hoch hinaus

Üblicherweise hält sich Schauspielerin Nina Dobrev (28, "Vampire Diaries" ) mit Yoga fit. Aber jetzt scheint es so, als hätte sie einen neuen Sport für sich entdeckt: das Schwingen am Trapez. Auf Instagram postete sie Videos von ihren Künsten in der Luft - und macht dabei eine ziemlich gute Figur. Zu sehen ist, wie die ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin erst kopfüber am Trapez hängt, dann einen Überschlag macht und sich ins Netz fallen lässt. Auch im Doppel hatte die gebürtige Bulgarin ihren Spaß. Ihre Fans sind beeindruckt und finden das Ganze in den Kommentaren "richtig cool".