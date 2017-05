Tweet des Tages Lionel Richie zu Gast bei James Corden

Lionel Richie (67, "Gold" ) war in der "The Late Late Show" von James Corden (38) zu Gast. Dabei haben sich beide nicht nur in heiße 80er-Jahre-Outfits inklusive Perücken geworfen, sondern auch noch eine witzige Showeinlage überlegt. Richies alter Hit "Dancing On The Ceiling" wurde nämlich wörtlich genommen - und die zwei Entertainer tanzten wirklich an der Decke. Kopfüber natürlich. Ein Video davon gibt es auf Youtube. Was für eine grandiose Idee!