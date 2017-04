Tweet des Tages Lea Michele als Meerjungfrau

Lea Michele (30, "Glee" ) hat das sonnige Wetter genossen - und zwar als Meerjungfrau am Pool. Die Schauspielerin postete ein Bild von sich auf ihrem Instagram-Account. Darauf hält sie ihre Meerjungfrauen-Flosse hoch und lächelt in die Kamera. Außerdem verlinkte sie ihre Freundin Jenna Dewan Tatum (36, "Step Up") und deren Mann Channing Tatum (36, "Magic Mike") und spielte auf den Film "Splash - Eine Jungfrau am Haken" (1984) an. Die Hauptrollen spielten Tom Hanks (60, "Sully") und Daryl Hannah (56, "Roxanne").