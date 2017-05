Tweet des Tages Karolina Kurkova verrät ihr Po-Workout

So hält ein Supermodel sich also fit! Karolina Kurkova (33) zeigte in einem Instagram-Clip ihre Lieblings-Übung für einen knackigen Hintern. Im Kommentar beschrieb sie dann auch noch ausführlich, wie sie den sogenannten "Bootie Burner" wiederholt. Und damit nicht genug: Vor einigen Tagen lud sie ein weiteres Workout-Video hoch, bei dem sie sogenannte Lunges macht, also kleine Ausfallschritte. Na dann, nichts wie los auf die Sportmatte!