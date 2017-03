Tweet des Tages Karolina Kurkova: Geburtstag mit Familie

Karolina Kurkova (33, "My Sexiest Year" ) hat ihren 33. Geburtstag am Dienstag im Kreis der Familie verbracht. Das Model postete ein Foto von sich mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Archie Drury ("Pretty When You Cry"), und ihren beiden Kids, Tobin (7) und Noah (2). Anscheinend hat die Familie Karolinas Ehrentag am Meer verbracht. Das erkennt man zumindest an der Spiegelung hinter ihnen. Kurkova setzte zu dem Post die Hashtags Geburtstag, Familie, Liebe, KKFamilie und Happy Birthday hinzu.