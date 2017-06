Tweet des Tages Imans emotionale Worte zum 25. Hochzeitstag mit David Bowie

Ein Vierteljahrhundert wären Iman (61, "I Am Iman" ) und David Bowie (1947-2016, "Blackstar" ) am 6. Juni verheiratet gewesen. Ein Datum, das das Topmodel zu einem rührenden Posting bewegte. Via Instagram veröffentlichte sie ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto und dazu das Zitat, das viele Fans mitten ins Herz traf. "Das sind so wunderschöne Wort Iman. Viel Liebe und Licht von uns", heißt es etwa in den Kommentaren.