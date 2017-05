Tweet des Tages Hugh Jackman freut sich über Kaffee

Hugh Jackman (48, "Logan - The Wolverine" ) erfreut sich auch an den kleinen Dingen des Lebens. Der Frauenschwarm postete ein Foto von sich auf Instagram, auf dem er begeistert seinen Kaffee in die Kamera hält. Darauf wurde extra für ihn mit Milchschaum ein Herz gegossen, was Jackman offensichtlich ein Schnappschuss wert war. Der Schauspieler befindet sich momentan in Tokio, um dort seinen Film "Logan" zu promoten, der hierzulande schon Anfang März ins Kino kam.