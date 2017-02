Tweet des Tages Heidi Klum: So sieht ihr Jetset-Leben aus

Heidi Klum (43) ist momentan nicht nur wegen der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" viel unterwegs. Nebenbei hat die erfolgreiche Entertainerin auch noch andere Termine. Aktuell fliegt sie wieder von einem Teil des Kontinents zum anderen, wie sie ihre Fans mittels Selfie auf ihrem Twitter-Account wissen lässt. Die Termine: "amfAR"-Gala in New York (8.2.), New York Fashion Week (9.2.) etc.