Tweet des Tages Gwyneth Paltrow und Freund Brad Falchuk: Seltenes Foto!

Gwyneth Paltrow (44, "Iron Man 3" ) feiert ihren Liebsten, "Glee"-Co-Autor Brad Falchuk (46), auf Instagram. Die Blondine postete ein Selfie von sich mit ihrem Freund und gratulierte ihm zum Geburtstag. Eigentlich daten sich die beiden schon seit drei Jahren, doch mit gemeinsamen Bildern hielt sich die Oscar-Gewinnerin bisher eher zurück... Ironie des Schicksals: Ihr Ex-Mann Chris Martin (40, "Hymn for the Weekend") hat nur einen Tag später, also am heutigen 2. März Geburtstag.