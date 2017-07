Tweet des Tages Familien-BBQ bei den Kardashian-Wests

Bei Familie Kardashian-West war am Montag ordentlich was los: Kanye West (40, "The Life of Pablo" ) und Ehefrau Kim Kardashian (36) luden einen Abend vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag zum großen Barbecue. Bei dem Grillfest dabei waren nicht nur die eigenen Familienangehörigen, sondern auch Rapper 2 Chainz (39, "ColleGrove" ) mit Partnerin und Kindern, der einen süßen Schnappschuss der Fete auf Instagram teilte - nur Gastgeber-Töchterchen North West (4) schien nicht so richtig Lust auf das Foto zu haben. Hoffentlich hatte sie am restlichen Abend mehr Spaß!