Tweet des Tages Erdbeerkuchen mit Freunden: Liz Hurley feiert Geburtstag

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so: Elizabeth Hurley ("The Royals" ) feiert am heutigen Samstag schon ihren 52. Geburtstag! Zur Feier des Tages hat die Britin sich einen Erdbeerkuchen mit ihren Freundinnen geteilt, wie sie ihren Fans auf Instagram zeigte. Bei diesem Strahlen und in ihrem roten Kleid nimmt man Hurley ihr Alter eigentlich überhaupt nicht ab.