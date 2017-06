Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" kann Ute Dank Roswitha ein bisschen Kraft tanken. Leon und Milla lassen sich in "Berlin - Tag & Nacht" wegen ihrer Ehering-Tattoos beraten. Indessen bringt Ingo Annabelle bei "Alles was zählt" in Lebensgefahr.