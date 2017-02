Tweet des Tages Charlie Sheen: Konzertbesuch mit der Ex

Musik verbindet - das weiß auch Skandalnudel Charlie Sheen (51, "Two and a Half Men" ). Und mit seinem neuesten Instagrampost beweist er dies all seinen Followern: Mit seiner Ex-Frau Denise Richards (46, "Schrei wenn Du kannst" ) zieht er bei einem Konzert der Band Twenty One Pilots lustige Grimassen. Ein seltener Anblick, denn die Ex-Eheleute hatten die letzten Jahre eher mit Streit und Gerichtsverfahren verbracht. Die Wogen scheinen sich geglättet zu haben und sein Kommentar zum Post beweist: Die gemeinsamen Töchter Lola Rose (11) und Sam (12) tragen einen guten Teil zum Familienfrieden bei.