Tweet des Tages Ashlee Simpson gratuliert ihrem krebskranken Papa

Was für eine süße Geste von US-Sängerin Ashlee Simpson (32, "I Am Me" ): Auf ihrem offiziellen Instagram-Account gratulierte sie ihrem Vater zu dessen 59. Geburtstag und postete dazu ein Bild, auf dem sie ihn innig umarmt und einen Kuss auf die Wange andeutet. Das Besondere: Joe Simpson bekam vor wenigen Monaten die Diagnose Prostata-Krebs. Derzeit unterzieht er sich einer intensiven Strahlentherapie.