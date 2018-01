Ab dem 9. Februar blickt die Sportwelt nach Pyeongchang in Südkorea. Dort starten die XXXIII. Olympischen Winterspiele. 102 Entscheidungen in 15 Disziplinen und sieben Sportarten stehen an, knapp 3.000 Athleten werden um die Medaillen kämpfen. Für deutsche Fans dürfte die Zeitverschiebung ein Problem werden: Südkorea ist uns acht Stunden voraus, viele Entscheidungen sind in Deutschland also nur mitten in der Nacht zu sehen.