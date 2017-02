Und wie hoch darf der Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke sein? Ganz egal, antwortet Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: "Das ist ein K.o.-Spiel, da gilt es weiterzukommen." Notfalls auch nach Verlängerung und Elfmeterschießen...

Hier sagen wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 am Mittwoch live im TV, im Live-Stream und im Ticker verfolgen können.

Lesen Sie hier: Rückkehrer Badstuber hat "keine Angst"

FC Bayern gegen FC Schalke 04 im AZ-Liveticker

Wir liefern Ihnen einmal mehr alles Wissenswerte rund um den Pokalhit zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 im AZ-Liveticker. Wir melden uns bereits kurz vor dem Anpfiff (20:45 Uhr) mit ersten Neuigkeiten.

FC Bayern gegen FC Schalke 04 live im Free-TV

Das Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 wird live im Ersten übertragen. Die ARD beginnt am Mittwochabend (1. März) um 20:15 Uhr mit der Übertragung. Gerhard Delling und Experte Mehmet Scholl moderieren im Studio. Live aus der Allianz Arena in München meldet sich ab 20:45 Uhr Kommentator Steffen Simon. Im Anschluss an die Partie sendet das Erste Höhepunkte aus der zweiten Pokal-Begegnung des Tages: Dabei treffen die Bundesligisten Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Sky überträgt diese Partie am Mittwoch ab 18:30 Uhr live.

FC Bayern gegen FC Schalke 04 live im Pay-TV

Die Partie FC Bayern gegen FC Schalke 04 kann auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden. Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokal-Viertelfinalspiel um 19:55 Uhr auf Sky 3 und Sky HD 3.

FC Bayern gegen FC Schalke 04 live im Stream

Auf www.daserste.de können Sie die ARD-Übertragung des Pokalduells zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 im Live-Stream sehen. Sky-Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Partie über den Online-Streaming-Dienst SkyGo zu verfolgen. Dazu benötigen Sie lediglich Ihre Kundennummer respektive Ihre E-Mail-Adresse sowie die vierstellige PIN-Nummer. So sehen Sie die Übertragung auch auf Laptop, Tablet oder Smartphone. Die entsprechende App zur einfacheren Handhabung finden Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store. Allerdings sollten Sie beachten, dass die App nicht mit allen Android-Geräten kompatibel ist. Und Vorsicht: Das Abspielen von Live-Streams verbraucht eine große Datenmenge. Sorgen Sie daher unbedingt für eine stabile WLAN-Verbindung. Ansonsten könnte das Guthaben ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein.