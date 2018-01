Boykottaufrufe auf Facebook und Twitter für Katjes

Die (erwartbaren) Reaktionen lassen nicht auf sich warten, auf Facebook und Twitter hagelt es für das Unternehmen reihenweise Boykott-Aufrufe. "Nach diesem Werbespot werde ich den Dreck nicht mehr essen! Wir leben hier in Deutschland und nicht in einem Muselland", schreibt ein User auf Facebook. Ein anderer stimmt ein: "Nach der Werbung sind Katjes für mich zu 100% ein NoGo. Ich werde sie nicht mehr kaufen". Eine offenbar langjährige Kundin schreibt: "Kaufe schon seit Jahren Katjes, aber ehrlich, nach DEM Werbespot???? Da steige ich lieber auf no name veggie Drops um...was soll das denn? was hat sich Katjes dabei gedacht? Wir werden unterwandert und alle machen mit!!!!"