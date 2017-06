TV-Show zur Primetime "Bares für Rares": Diese Promis trennen sich von ihren Schätzen

Bernhard Hoëcker (l.) und Moderator Horst Lichter halten den großen Teller in die Kamera Foto:ZDF / Frank Dicks

In der ersten Folge bringt Comedian Bernhard Hoëcker (47, "Switch reloaded") einen großen Fisch-Teller aus Porzellan mit in die Show. Das gute Stück gehört ihm zwar gar nicht, doch seine Mutter und seine Schwiegermutter sind große "Bares für Rares"-Fans und haben ihn mit dem Verkauf beauftragt. Was Experte Albert Maier wohl zu dem Hechtmotiv auf dem Teller sagen wird?

Experte Sven Deutschmanek, Moderator Horst Lichter und Raritätenbesitzer Thomas Hermanns (r.) Foto:ZDF / Frank Dicks

Doch es gibt noch mehr Promis in der Show: So würde sich Moderator und Eurovision-Song-Contest-Fan Thomas Hermanns (54) von einem ABBA-Kleinod trennen. Die Ski-Stars und Großeltern in spe, Rosi Mittermaier (66) und Christian Neureuther (68), hätten dagegen eine imposante Heiligenstatue im Angebot...