Letzte Woche hatte er in der Interview-Serie mit Tv2000 die Vaterunser-Passage "Und führe uns nicht in Versuchung" als schlechte Übersetzung kritisiert. Ein Vater mache so etwas nicht, so Franziskus. "Ein Vater hilft, sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan."