Schablonenfiguren hektiken durch die Filmkulissen

In den aufwändigen Kulissen hektiken Schablonenfiguren historisch hanebüchen herum. Selbst die „Ketzerbraut“ Veva (sinnlich aufgespritzt: Ruby O. Fee) hält nur kurz still, als sie vom heimlich lutherischen Zorro-Rächer und Freigeistmaler (Christoph Letkowski) gleich mal nackt gemalt wird (allerdings sieht das dann so aus wie Airbrush-Erotik auf einer Manta-Kühlerhaube). Paulus Manker darf als Bischofsaspirant (obwohl München gar nicht Bischofssitz war) unter dem pseudowitzigen Namen Johann von Perlach feist, furchtbar und fies Ketzer jagen, prassen, völlern, huren. Auch die gefährlich lüstern-emanzipierte, falsche Ritterin Walpurga von Gigging (Elena Uhlig) erträgt man nur giggelnd, auch wenn sie Martin Luther (Adrian Topol) persönlich das Schwert an die Gurgel hält. Die Schauspielergagen waren hier allesamt Schmerzensgeld.