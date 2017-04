TV-Comeback mit "The Story of my Life" Désirée Nosbusch: "Ich hatte mich vom TV verabschiedet"

"Ein Geschenk des Himmels"

Auch die große Gala-Zeit liege längst hinter ihr. Bambi, Goldene Kamera, Grimme-Preis - es gibt kaum ein Event, das die 52-Jährige in ihrer Karriere nicht moderiert hat. "Ich möchte mich nicht wiederholen, das reizt mich nicht. Was ich kann und was ich auch am liebsten tue, ist, gute Gespräche zu führen. Aber das schien nicht mehr gefragt zu sein." Doch dann sei schließlich "The Story of my Life" wie "ein Geschenk des Himmels um die Ecke" gekommen. "Manchmal wird man in seinem Leben also doch für seine Geduld belohnt", freut sich die Moderatorin. In der Sendung begleitet Nosbusch sechs Promi-Paare auf eine Zeitreise. Stars wie Boris und Lilly Becker lassen sich von Maskenbildnern optisch um Jahrzehnte altern.