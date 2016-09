Alles Tutti Frutti in London ! Bei der Fashion Week liefen die Models für die Designerin Charlotte Olympia als XXL-Früchtchen über den Laufsteg. Die skurrile Obst-Show sehen Sie nun in unserer Bildergalerie.

London - Wirft man einen Blick auf die Laufstege in London, könnte man fast glauben, dass dieses Wochenende nicht die Fashion Week, sondern vielmehr der Kölner Karneval in die Stadt Einzug gehalten hat. Denn die Outfits sind an Verrücktheit kaum zu überbieten.