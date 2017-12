"Turbulente Tournee" Richard Freitag nimmt gute Ausgangslage nach Garmisch

Garmisch-Partenkirchen - Noch am Abend seines gefühlten Sieges am Schattenberg verließ Richard Freitag seine neue Wahl-Heimat Oberstdorf und reiste mit seinen Teamkollegen ins knapp zwei Autostunden entfernte Seefeld. In dem kleinen Örtchen in Tirol, in dem die DSV-Adler traditionell für die beiden Wettkämpfe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck residieren, will der Weltcup-Führende Freitag nun die Basis legen für den ersten Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 16 Jahren. "Es macht Spaß und jetzt geht's weiter", sagte Freitag. Mit den beiden Tagen in Oberstdorf war der Sachse "wirklich zufrieden".