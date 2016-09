US-Schauspieler Chevy Chase hat sich erneut in einen Entzug begeben. Er möchte sein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Sein Sprecher nennt den Schritt ein "Tune-up" seiner Genesung.

Chevy Chase (72) hat sich in eine Entzugsklinik begeben. Das bestätigte ein Sprecher dem Promiportal "TMZ.com". Der US-Komiker soll demnach aufgrund eines Alkoholproblems im Hazelden Adiction Treatment Center in Minnesota behandelt werden, dort war auch Schauspieler Robin Williams 2014 Patient. Der 72-Jährige möchte dem Sprecher zufolge zurück zur bestmöglichen Form finden, der Schritt sei ein "Tune-up" seiner Genesung. Er wird in zwei Filmen zu sehen sein, "Dog Years", der derzeit gedreht wird und "The Christmas Apprentice", der bereits abgedreht ist.