Schlüssel für mehr Sicherheit

SPD will mehr Polizei auf deutschen Straßen

[2] Die SPD will das Personal bei der Polizei in Deutschland deutlich aufstocken und sieht darin den Schlüssel für mehr Sicherheit. "Wir wollen das Sicherheitsgefühl der Menschen in Deutschland verbessern", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.