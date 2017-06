Mehrere Menschen, die trotz Verbots Slogans skandierten, wurden in Polizeigewahrsam genommen. Augenzeugen berichteten, der Korrespondent der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), Bram Janssen, sei ebenfalls festgenommen worden. AP-Mitarbeiter bestätigten die Festnahme Janssens, der demnach am späten Sonntagabend noch immer in Polizeigewahrsam war. Die Organisatoren bezifferten die Gesamtzahl der Festnahmen via Twitter auf mehr als 20.