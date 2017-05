Nach langer Krise Putin: Russland und Türkei sind wieder normale Partner

Trotz Vertrag bis 2020 Costa-Berater deutet an: Stehen die Zeichen auf Abschied?

In Bayerns Mittelfeld deutet sich ein größerer Umbruch an. Der unzufriedene Flügelflitzer Douglas Costa soll mit einem Wechsel im Sommer liebäugeln, sein Berater machte entsprechende Andeutungen in der Sport Bild.