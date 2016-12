Ermittlungen gehen weiter Russland nimmt Abschied von ermordetem Botschafter

Karlow war am Montag bei einem Anschlag in Ankara von einem 22 Jahre alten türkischen Polizisten mit islamistischer Gesinnung erschossen worden. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verdächtigt die Gülen-Bewegung, für den Mord verantwortlich zu sein. Alles deute darauf hin, dass der getötete Attentäter "Mitglied der Fetö-Terrororganisation" gewesen sei, sagte Erdogan am Mittwochabend in Ankara. "Angefangen von dem Ort, an dem er ausgebildet wurde, bis hin zu seinen Verbindungen."