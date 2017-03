Was wusste die Regierung? Landtag geht Spitzel-Vorwürfen gegen Türkei auf den Grund

München - Spitzel-Vorwürfen gegen türkische Diplomaten in Bayern geht der Landtag auf den Grund. Nach dem Willen aller Fraktionen muss die Staatsregierung dem Parlament berichten, was sie über eine Bespitzelung von Anhängern der sogenannten Gülen-Bewegung durch türkische Konsulatsmitarbeiter und eine Weiterleitung der gewonnenen Informationen an türkische Behörden weiß. SPD und Grüne hatten entsprechende Anfragen und einen Antrag eingebracht, der am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags einstimmig beschlossen wurde.