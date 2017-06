Türkei-Beziehungen auf Tiefstand Abzug aus Incirlik: Truppenverlegung mit Tücken

Leidet der Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) durch die Truppenverlegung? Das ist nicht ausgeschlossen. Wenn ein für die gesamte Anti-IS-Koalition wichtiger Truppenteil seinen Einsatz monatelang unterbrechen muss, kommt das der Terrormiliz sicher nicht ungelegen. Dem IS, der militärisch zuletzt immer stärker in die Defensive geraten war, droht derzeit der Verlust seiner einstigen Hochburgen Mossul und Al-Rakka.

Wie ist die Lage in Jordanien? Jordanien ist eine konstitutionelle Monarchie, der Islam Staatsreligion. In der weltweiten Demokratie-Rangliste (Stand 2015) liegt Jordanien mit Platz 120 noch hinter der Türkei (Platz 97). Auch Jordanien wird immer wieder von islamistischem Terror erschüttert. Außenpolitisch ist es aber seit Jahrzehnten am Westen orientiert. Für die USA zählt das Land zu den wichtigsten Verbündeten außerhalb der Nato.

Könnte der Zwist zwischen der Türkei und Deutschland die Nato schwächen? Das Verteidigungsbündnis steckt in der Krise, seit US-Präsident Trump die Nato als obsolet bezeichnete, Beistandsgarantien in Frage stellt und ein stärkeres finanzielles Engagement gerade Deutschlands einfordert.

Sicher ist: Ein Zwist unter Mitgliedern kommt zum denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Türkei könnte sich zunehmend von der Nato entfremden, auch weil die USA im Kampf gegen den IS auf kurdische Truppen setzt – die für Ankara Terroristen sind.

Droht nun auch der Bruch des Flüchtlingspakts mit der Türkei? Wohl eher nicht – glaubt zumindest die deutsche Seite. Denn der sechs Milliarden schwere Flüchtlingsdeal mit der EU ist für die Türkei extrem lukrativ. Würde der türkische Präsident Erdogan diesen kündigen, entgingen der Türkei nicht nur beträchtliche Einnahmen. Er gäbe auch sein gewichtigstes Druckmittel aus der Hand und würde jede Wieder-Annäherung an Europa auf absehbare Zeit unmöglich machen. Bernhard Junginger

