Zu der Demo werden am Samstag um die 20.000 Teilnehmer erwartet. In Absprache mit den Sicherheitsbehörden hat sich die MVG daher entschlossen, den Bahnhof zu schließen, weil sich die U-Bahn-Ausgänge im Bereich der Demo befinden und dadurch mit einem "erhöhten Zustrom" zu rechnen ist.

Am Samstag kommen Wiesn, Fußball und Demo zusammen

So weit, so gut. Doch nun ist der Samstag nicht irgendein Samstag im Jahr, sondern der erste Wiesntag. Und der FC Bayern spielt am Nachmittag in der Allianz Arena. "Es ist davon auszugehen, dass alle U-Bahnlinien an diesem Tag sehr hoch belastet sind. Temporäre Sperrungen weiterer Bahnhöfe sind daher ebenfalls nicht ausgeschlossen", schreibt die MVG.

Fahrgäste werden gebeten, für ihre Fahrt(en) mehr Zeit einzuplanen - oder am besten gar nicht mit der U-Bahn zu fahren, sondern auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Der Samstag ist im Übrigen nicht der einzige Tag, an dem es in Münchens Souterrain eng werden kann.

Vier Tage später, am Mittwoch, ist die Konstellation ähnlich. Dann ist Familientag auf der Wiesn, die Bayern spielen - und anstatt der Demo werden viele Pendler mit der U-Bahn fahren. Man wird wohl ein bisschen Geduld mitbringen müssen in der nächsten Zeit.