München - Kurz vor Beginn des Oktoberfests am 17. September ist es soweit: Die Löwen treten traditionell bei einem Wettbewerb von Sponsor Hacker-Pschorr im Bräuhaus an der Theresienwiese an. Bei den Hacker Pschorr Wiesn-Champions gehen für den TSV 1860 München in diesem Jahr die Neulöwen Ivica Olic, Jan Zimmermann und Fanol Perdedaj an den Start.