Die Bayernfans sind eher Pragmatiker

Die Anhänger der erfolgverwöhnten Bayern-Fan seien - wie Aristoteles - eher Pragmatiker und an irdischen Stoffen interessiert: "Der Bayern-Fan sucht nicht die große, hehre Idee im Himmel, sondern da manifestiert sich die Idee jeden Spieltag und jede Saison auf’s Neue - im Erfolg, in den Punkten, den Toren, in den Meisterschalen, in den Trophäen, in den Triumphen, mit den Stars, mit den Gagen, mit den Bilanzen - der FC Bayern ist sozusagen die Manifestation des Prinzips Erfolg - während der Sechzger das Prinzip Hoffnung ist."