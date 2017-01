Amilton überzeugte zuletzt

Der erste Zugang schaute sich am Dienstagnachmittag bereits das Vereinsgelände an der Grünwalder Straße an, begleitet von Geschäftsführer Anthony Power: Abdoulaye Ba. Der 26-jährige Innenverteidiger aus dem Senegal schilderte im Gespräch mit der AZ: "Ich habe meinen Vertrag unterschrieben und werde fest nach München wechseln und zwar für länger. Ich will hier lange bleiben:"

Geheimtraining! Pereira schottet die Löwen ab

Folgt nun also Amilton? Was für den 1,77 Meter großen Angreifer spricht: Er ist im Rhythmus, in der zweiten portugiesischen Liga läuft der Spielbetrieb bereits seit dem 8. Januar wieder. Vergangenes Wochenende spielte er 85 Minuten, am Wochenende davor glänzte er mit einem Tor und einem Assist gegen Sporting B. An der Fitness dürfte es also nicht scheitern...