Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf besagte Marke 40. Markant: Für die auswärtsschwachen, aber heimstarken Sechzger stehen noch drei Auswärtsspiele und nur noch zwei Heimspiele an. Bereits am Freitag geht es in einem ersten Showdown zum 1. FCK auf den Betzenberg (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker). Keine besonders günstigen Aussichten.

Einst Siegtorschütze in der Relegation

"Wir können das jetzt so drehen, dass wir das nicht schaffen. Was soll ich sagen? Dass wir froh sind, wenn wir noch vier Punkte holen, weil wir noch drei Heimspiele haben, ja vielleicht noch ein, zwei Punkte auswärts dazu...Nein, wir wollen in jedem Spiel zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und dann als Sieger vom Platz gehen", motzte Bülow energisch. Der Abwehrspieler ließ eine weitere Kampfansage folgen: "Ich werde mich sicher nicht hinstellen und sagen: Wir wollen 35 Punkte holen und hoffen, dass es mit Ach und Krach reicht. Was soll das?"

Bleibt zu hoffen, dass seine Worte bei den Kollegen angekommen sind. Schon einmal musste er sie retten: Als er am 2. Juni 2015 in letzter Sekunde in der Relegation gegen Holstein Kiel das 2:1 schoss.

