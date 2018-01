Verbesserungbedarf habe Bierofka dagegen im Kombinationsspiel und der Chancenverwertung gesehen. "Dass wir keinen klassischen Zehner haben, ist mir auch klar. Aber entscheidend ist erstmal die Kompaktheit. Wir können keinen Zauberfußball spielen und dann hinten die Hütte vollkriegen", so der Sechzger-Trainer.

Sportchef Gorenzel sieht Steigerungspotenzial

Seine Elf habe den Gegner "noch aggressiver anlaufen" müssen, nahm seine Spieler ob des harten Trainingsprogramms jedoch in Schutz. "Vielleicht auch ein bisschen die Müdigkeit. Wir haben gestern in der Früh zwei Stunden trainiert, waren auch am Nachmittag nochmal eindreiviertel Stunden auf dem Platz. Das muss man der Mannschaft auch zugute halten."

Der neue Sportchef Günther Gorenzel zeigte sich nach dem ersten Testspielsieg in seiner Amtszeit zufrieden und erklärte, dass die Sechzger bis zum Rückrudenstart am 24. Februar beim 1. FC Nürnberg II noch reichlich Steigerungspotenzial hätten:

"Ich kann das, was der Trainer sagt, nur vollkommen unterstreichen. Dass du in der zweiten Woche der Vorbereitung bist, hast du noch viel Luft nach oben. Es werden viele Details, in der Raumaufteilung und in der Abstimmung, noch besser werden. Es ist ganz normal, dass das noch einige Zeit dauert."

