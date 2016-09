Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle wieder aus dem AZ-Liveticker, vielen Dank fürs Mitlesen. Wir sind beim Flutlichtduell der Löwen beim FC St. Pauli selbstverständlich wieder für Sie am Ball, am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr hier im Ticker. Bis dahin, auf Wiedersehen! -Damit verlässt der Trainer den Raum wieder. Zercher informiert: Nach Hamburg werden rund 1300 Fans reisen, das Spiel sei noch nicht ausverkauft und Tickets noch erhältlich. Für das Wiesn-Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 erwarte man zwischen 25.000 und 30.000 Zuschauer. Danach, am 27. September, werde die Mannschaft auf die Wiesn gehen - welche Ausbeute die Sechzger nach den beiden Auftritten haben werden, bleibt abzuwarten. -Der Coach über ein mögliches Zusammentreffen mit Hasan Ismaik: "Es gab noch nicht die Möglichkeit, nur ein kurzes Aufeinandertreffen mit Smalltalk. Wir werden spätestens morgen in kleiner Runde zusammensitzen und uns austauschen", so der Coach - und spricht dann über das Union-Spiel: "Bis auf das Ergebnis kann man uns ja nichts vorwerfen. Wir haben gut gespielt, haben gutes Positionsspiel gezeigt, viele Varianten ausprobiert. Die Mannschaft hat gekämpft, sie hat Fußball gespielt, nur uns ist leider nicht gelungen, das Tor zu erzielen. Verloren ist verloren, das ist enttäuschend und das haben wir auch registriert. Wenn man als Trainer, Spieler, Investor oder Fan das Gefühl hat, jeder hat alles gegeben, darf man auch entspannt sein. Es kommt vor, dass man solche Spiele verliert." -Jetzt kommt Michael Liendl an die Reihe: Der sei "Antreiber im Mittelfeld geworden" und habe "richtig Verantwortung übernommen. Man kann eine Entwicklung erkennen. Wir haben in den letzten Spielen noch differenzierter gespielt, zuvor gegen Bielefeld war es ein 4-1-4-1. Michael ist ohnehin einer unserer besten Fußballer, er hat ein gewisses Gesprü für Spielsituationen. Den ein oder anderen Zweikampf, gerade in Nürnberg, hat er nicht so ausgetragen, wie es sein soll, aber ich denke schon, dass man bei ihm jetzt eine Präsenz im Zweikampfverhalten erkennt. Ich hoffe, dass er sich dabei weiter zum Positiven steigern kann." -Runjaic über Aycicek, der nach seiner Einwechslung gegen Union einen guten Eindruck hinterlassen hat: "Er ist auf jedem Fall ein guter Fußballer, hat eine enge Ballführung und ein gutes Dribbling und ist ein Spieler, der ins Eins gegen Eins gehen kann. Er hat eine gute Bewerbung hinterlassen." Über die Besetzung im Kader kann der Coach noch nicht viel sagen, da bis Donnerstag noch viel passieren könne. -Der Trainer weiter: "Die Saison ist noch jung. Auf St. Pauli erwartet und sicher eine hochmotivierte Mannschaft. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Sie haben im letzten Jahr einen sehr guten Fußball gespielt, waren zuhause sehr erfolgreich. Sie haben mit Ewald Lienen einen Trainer, der mit Sicherheit etwas auf dem Zettel hat" - im wahrsten Sinne des Wortes, denn der gegnerische Trainer schreibt sich stets gerne seine Stichpunkte auf und ist als "Zettel-Ewald" bekannt. -Runjaic ist soeben eingetroffen. Pressesprecherin Lil Zercher stellt die erste Frage, der Coach antwortet: "Grundsätzlich ist es das Gleiche und wie letzte Woche, nur haben wir nicht so erfolgreich gespielt. Donnerstagabend, Millerntor, das wird ein etwas Besonders. Wir werden dort eine richtig gute Atmosphäre erleben. Wir möchten punkten, das ist natürlich auch der Ansatz des Gegners. Insofern bin ich mal gespannt, aber ich bin optimistisch, dass wir nicht nur gut spielen werden, sondern auch Punkte holen werden." Heute um 18.30 Uhr werde man nochmal richtig zu trainieren, am Mittwoch den Schwerpunkt auf Regeneration legen und am Mittwoch ein klassisches Abschlusstraining abhalten. -Wie Präsident Peter Cassalette der AZ erklärte, werde auch Investor Hasan Ismaik - insofern kein wichtiger Geschäftstermin des Milliardärs mehr dazwischen komme - das Spiel der Sechzger in hamburg verfolgen. Gegen Union Berlin hatte der Jordanier nur noch die (erfolglose) Schlussphase sehen können. Ob seine Anwesenheit nun von Erfolg gekrönt ist? -Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Trainer Kosta Runjaic wird hier in Kürze über den anstehenden Auswärts-Auftritt des TSV 1860 beim FC St. Pauli sprechen. Am Donnerstag geht's ans Millerntor. -

Kaum Zeit durchzuschnaufen. Nach der ärgerlichen 1:3-Niederlage gegen Union Berlin vergangenen Freitag starten die Löwen in die englische Woche. Am Donnerstag steht die Auswärtspartie beim FC St. Pauli auf dem Plan, am Sonntag kommt Bundesliga-Absteiger Hannover 96 nach München.

Weil die Löwen bereits am Mittwoch die Mission St. Pauli angehen und sich in Hamburg auf das Spiel vorbereiten wollen, findet die Spieltagspressekonferenz bereits heute um 12.30 Uhr statt.

Wir sind natürlich live dabei und melden und kurz vor Beginn der PK aus dem Pressestüberl an der Grünwalder. Bis gleich!