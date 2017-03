13.05 Uhr: Pereira über etwaige Ausfälle: "Wir haben einige Spieler wieder dabei. Florian Neuhaus ist wieder auf dem Rasen und konnte weite Teile des Trainings mitmachen", so Pereira. Dasselbe gilt für Jan Mauersberger. Auf AZ-Nachfrage erklärt er zudem über Maxi Wittek, der sich gestern im Training verletzt hatte: "Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich hoffe, dass er morgen spielen kann." Wir müssen abwarten, ob die Elf die gleiche bleibt. Mir ist wichtig, dass der Konkurrenzkampf bleibt." Womöglich werden air auch Ex-Kapitän Stefan Aigner wieder in der Startelf sehen.

13.02 Uhr: Die erste Aussage des Trainers: Wie will er das Heimspiel gegen die Paulianer angehen? "Es wird ein sehr schwieriges Spiel sein, zuhause vor unseren Fans. Es wird auf einem guten Rasen sein. Wenn wir ausbalanciert auf dem Platz sind, wird es ein gutes Spiel für uns werden. Ich hoffe, dass wir es gewinnen", sp Pereira - inklusive kleinem Seitenhieb auf das vieldiskutierte Geläuf beim Pokalspiel in Lotte und zuletzt in Berlin.

13.00 Uhr: Pereira, sein Übersetzer Alex Allegro und Pressesprecherin Lil Zercher betreten den Raum - los geht's!

12.57 Uhr: Präsident Peter Cassalette hat sich vor dem Duell mit den Keiz-Kickern im Vorwort des Stadionmagazins geäußert. "Ich bin froh, dass wir Euch - unsere Fans - mit den sportlichen Erfolgen zu Hause Schritt für Schritt wieder ins Boot holen konnten. Siege sind in dieser Hinsicht nicht ersetzbar", so Cassalette, der die Atmosphäre nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg "so, wie sie in einem Löwenkäfig sein sollte", empfand.