München - Das rechte Knie frisch verbunden, seine Hände auf Krücken und eine grimmige Mine im Gesicht. So schlich 1860-Kapitän Stefan Aigner gestern vom Gelände, anstelle in den Mannschaftsbus zu steigen, der die Spieler zum bayerische Derby am Montagabend (20.15 Uhr, AZ-Liveticker) zum 1. FC Nürnberg chauffierte. Doch was war passiert?