Zudem fehlen Ugur Türk (Knieprobleme) und Tobias Steer (Zehenverletzung), der gar nicht erst nach Spanien mitgereist war. Am 16.2. treffen die Sechzger am eigenen Trainigsgelände auf Blau-Weiß Linz (14.30 Uhr) am 24.Februar steigt der Auftakt der Rest-Rückrunde beim 1. FC Nürnberg (13 Uhr, beide Spiele im AZ-Liveticker).